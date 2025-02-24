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Zamanın Kapıları'nın kadrosuna Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş dahil oldu

Zamanın Kapıları'nın kadrosuna Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş dahil oldu. İşte detaylar...

Zamanın Kapıları'nın kadrosuna Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş dahil oldu

 

İkinci sezonu sürprizlerle ve yüzleşmelerle dolu TOD STUDIOS dizisi Zamanın Kapıları'nın kadrosuna

 Zamanın Kapıları'nın kadrosuna Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş dahil oldu


Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş dahil oldu!

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