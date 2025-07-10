 Zamanın Kapıları dizisinin son iki bölümü yayınlandı

Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Şükrü Özyıldız, Meral Çetinkaya, Elif Aksu ve İbrahim Selim gibi isimlerin yer aldığı Zamanın Kapıları dizisinin ikinci sezonunun son iki bölümü yayınlandı.

Heyecanlı anların yaşandığı TOD ekranlarında seyirciyle buluşan projenin her sahnesi nefes kesiyor.

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