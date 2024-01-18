Zaferin Rengi filminin afişi yayınlandı

“007 James Bond”, “Fifty Shades of Gray”, “Avatar”, “Kill Bill”, “Frida” ve “Kingdom of Heaven” gibi birçok Hollywood yapımının afişini hazırlayan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel Türkiye’de ilk kez, ANS Productions tarafından izleyici ile buluşan “Asmalı Konak” dizisinin afiş tasarımıyla da adını duyurmuştu.

İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL’DA FUTBOLLA YAZILAN DİRENİŞİN DESTANI

Zaferin Rengi filminin afişinde, Fenerbahçe’nin güçlü renkleri eşliğinde, işgal altındaki İstanbul’u anlatan bir arka fon, merkezinde futbol ve milli mücadele döneminin sembol karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının portreleri kullanıldı.

Uzun bir düşünme ve yaratım sürecinin sonunda ortaya çıkan afişle ilgili olarak ödüllü tasarımcı Emrah Yücel; “epik filmlerde akılda kalan en önemli araçlardan birisinin afiş tasarımı olduğunu, bu sebeple bu destansı hikâyeyi aktaran güçlü bir afiş tasarlamak için büyük bir özenle” çalıştığını dile getirdi.

Sezonunun merakla beklenen filmi ZAFERİN RENGİ; 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor.

Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan film, 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, ZAFERİN RENGİ filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

ZAFERİN RENGİ 16 Şubat’ta Sinemalarda!

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