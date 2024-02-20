Gala öncesi Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli İstanbul galasının ardından dün akşam Ankara seyircisi ile buluşan filmin oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar, Gülper Özdemir büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı.

Ankara Paribu Cineverse Armada’da gerçekleştirilen galaya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin, AFİDER Başkanı Coşkun Samancı, katıldığı seyircili özel izlemeye Ankara’daki sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Ankara’ya gelen oyuncular Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir’de Atamızı ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar. Ankara basınıyla da buluşan oyuncular Armada’yı dolduran sevenleri tarafından yoğun ilgiliyle karşılaştı. Ardından filmi seyircileri ile beraber izleyen oyuncular filmin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı.

16 Şubat’ta vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, Zaferin Rengi filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

FİLM HAKKINDA

Zaferin Rengi; 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapıyor.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırırken, Peyker rolünde Gülper Özdemir’i izleyeceğiz. Ayrıca ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

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