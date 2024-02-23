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Kubilay Aka: Beni huzur tavlıyor

‘İnci Taneleri’ dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te…

Kubilay Aka: Beni huzur tavlıyor

Büyük bir ilgiyle takip edilen 'İnci Taneleri' dizisi ve 'Hücreler' tiyatro oyununun ardından 'Zaferin Rengi' filmiyle adından söz ettiren Kubilay Aka Hakan Gence’nin konuğu oldu. Aka yeni filmi hakkında “Babam eski Süper Lig hakemi, futbolun içine doğdum. O yüzden 'Zaferin Rengi' filminde ruha ayak uydurmak benim için zor değildi” diyor.

Kubilay Aka: Beni huzur tavlıyor

Yılmaz Erdoğan ve ‘İnci Taneleri’ hakkında da açıklamalar yapan oyuncu: “Yılmaz Hoca çok güzel kalbi olan bir insan. Bu ülkeye sanat açısından birçok katkısı olmuş. Birçok dizinin yazarı, oyuncuları, onun öğrencileri. Bugün izlediğimiz ‘İnci Taneleri’ gibi güzel bir hikâye de onun eseri. Sürekli yazıp üretiyor, bunu bize aktarıyor, öğretiyor, yorulmadan bizim için çalışıyor. Büyük bir sevgi ve saygıyı hak ediyor. Hem çok arkadaş, hem çok hoca, hem yönetmen, hem oyuncu, hem hikâye yazarı…” 

Konu aşktan açılıncaysa “Beni huzur tavlıyor. Öyle çok da büyük beklentilerim yok ilişki için. Duygularımı mantık çerçevesinde yaşamayı öğrendim. İlginç bir şekilde duygularımı yönetiyorum” diyor Aka. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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