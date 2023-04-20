Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka saçlarının gücünü ortaya koyuyor

Futuristik bir dünyayı yansıtan ve “Dökülmeyi Kökten Çöz” mesajı veren filmler iki ayrı günde çekildi. Dökülme karşıtı uzman saç bakım serileri için kamera karışına geçen Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka başarılı oyunculuklarını güçlü saçlarıyla konuşturdu.

Dilan Çiçek Deniz, hazırlık aşamasından setin son dakikalarına kadar tükenmeyen enerjisi ve gülen yüzüyle sete neşe kattı. Clear Scalpceuticals üçlü serisinin saçına uygulandığı bölümlerde, Dilan Çiçek Deniz’in köpüklerle eğlenceli oyunu, tüm set ekibini gülümsetti.

Kubilay Aka’nın yüzü olduğu Clear Scalp Pro reklam çekimleri keyifli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncunun set ekibiyle yakaladığı uyum gözlerden kaçmadı. Kamera arkasına geçerek çekilen sahneleri yönetmen ve reji ile izleyen Aka, başarılı performansıyla dikkat çekti.

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