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Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! Oyuncu isyan etti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! Oyuncu isyan etti

Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'na aracını bıraktı. Oyuncu, 22 saatlik otopark ücreti için bin 225 TL ödeyince sitem etti.

Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! Oyuncu isyan etti
X'den açıklama yapan Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Arabada keyfine bakardı. Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! Oyuncu isyan etti

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