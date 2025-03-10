Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı! Oyuncu isyan etti

Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'na aracını bıraktı. Oyuncu, 22 saatlik otopark ücreti için bin 225 TL ödeyince sitem etti.



X'den açıklama yapan Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Arabada keyfine bakardı. Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.