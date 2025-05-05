 Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina'yı 1-0'lık skorla mağlup edip şampiyonluğa ulaştı.

Sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla ilk yılında şampiyonluk yaşamış oldu.



Yazıcı, şampiyonluk kutmalamasında eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı.



Milli futbolcu o anları Instagram'dan paylaştı.

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