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Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina'yı 1-0'lık skorla mağlup edip şampiyonluğa ulaştı.

 Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

Sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla ilk yılında şampiyonluk yaşamış oldu.

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı
Yazıcı, şampiyonluk kutmalamasında eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı.

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı
Milli futbolcu o anları Instagram'dan paylaştı.

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

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