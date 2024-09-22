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Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Sanat dünyasında her zaman stil sahibi duruşuyla dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Yurdaer Okur, fotoğraf çekiminde giydiği smokinle büyüledi. İşte detaylar...

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Sanat dünyasında her zaman stil sahibi duruşuyla dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Yurdaer Okur, fotoğraf çekiminde giydiği smokinle büyüledi.

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"
Bohem tarzıyla tanınan Okur, stiline dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Takım elbiseyi iyi taşıdığımı söylerler. Genelde spor giyinirim ama özel davetlerde klasik şıklığı severim. Benim için rahatlık ve doğallık ön plandadır.

  Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Ruhumun genç olmasını seviyorum. Onu yansıtan kıyafetler tercih ediyorum. Arkadaşlarım da yaşıma göre genç giyindiğimi söyler. Doğaya kaçmayı severim ve doğa için dayanıklı, sağlam ürünler tercih ederim" diyerek, tarzındaki dinamizmi vurguladı.

  Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

El yapımı yüzüklere olan ilgisinden de bahseden aktör, "Yüzük takmayı severim. Taşların uğur getirdiğine inanırım” diyerek bu tutkusunu paylaştı.

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"
YEMEK YAPARIM, ÜTÜ ASLA
Özel bir davete katılacaksa, hazırlık sürecine nasıl yaklaştığını da esprili bir dille anlattı: Okur, “Bir gün önceden kafamda kombinlerim. Davet günü hazırlanmam kısa sürer.

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"
Ama ütüyle büyük sınavlarım oldu!

  Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Ütünün fişini çektim mi, nasıl koydum, o anlar tam bir kaos. Hayatımda en beceremediğim şey ütü. Yemek yaparım ama ütü asla,” diyerek kahkaha attı.

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"
Markalardan çok kendisine yakışan kıyafetleri tercih ettiğini vurgulayan aktör, "Kıyafete fazla para harcamak bana gereksiz geliyor. Bugün moda olan, yarın unutuluyor. Ben, ruhunu sevdiğim kıyafetleri yıllarca giyebilirim.

  Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Sürekli kendimi yenileyen biri değilim,” diye ekledi.

 

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