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Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi

Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi

Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi

Türkücü Yudum'un eşi Erol Koral Bodrum tatilinde kalp krizi geçirdi.

Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi
Hastaneye kaldırılan Koral için acil bypass kararı verilerek ambulansla İstanbul’a sevk edildi.


Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan türkücü Yudum’un eşi Erol Koral için acil kan çağrısı yapıldı.

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