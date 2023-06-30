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Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  

Yakalandığı bakteriyel hastalık sebebiyle hastaneye kaldırılan Madonna, entübe edilmişti. Sanatçıdan yeni haber geldi. İşte detaylar...

Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı ve kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Madonna, entünbe edilmişti. Page Six magazin dergisinin haberine göre, ünlü şarkıcı Madonna için, "Tepkisiz bulunması üzerine entübe edildi. Ancak şu anda yoğun bakımdan çıktı ve iyileşme sürecinde" ifadeleri kullanılmıştı.

 Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  

New York'taki bir hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Madonna'nın menajeri Guy Oseary, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada "Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda birkaç gün geçirecek. Kendisi şu an tıbbi gözetim altında. Eski sağlığına, tam anlamıyla kavuşması bekleniyor" demişti.

Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  

TABURCU EDİLDİ

BBC'nin haberine göre ise Madonna, hastanede taburcu edildi ve ambulansla eve götürüldü. Sanatçının, kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.

 

 

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