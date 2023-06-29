Madonna'dan kötü haber! Entübe edildiği iddia ediliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı ve kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Madonna'nın, gece boyunca entübe edildiği iddia edildi.



Page Six magazin dergisinin haberine göre, ünlü şarkıcı Madonna, "Tepkisiz bulunması üzerine entübe edildi. Ancak şu anda yoğun bakımdan çıktı ve iyileşme sürecinde" ifadelerini kullandı.

New York'taki bir hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Madonna'nın menajeri Guy Oseary, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada "Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda birkaç gün geçirecek. Kendisi şu an tıbbi gözetim altında. Eski sağlığına, tam anlamıyla kavuşması bekleniyor" dedi.

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