  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Madonna'dan kötü haber! Entübe edildiği iddia ediliyor

Yakalandığı bakteriyel hastalık sebebiyle hastaneye kaldırılan Madonna'nın, gece boyunca entübe edildiği öne sürüldü.

Madonna'dan kötü haber! Entübe edildiği iddia ediliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı ve kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Madonna'nın, gece boyunca entübe edildiği iddia edildi.

Madonna'dan kötü haber! Entübe edildiği iddia ediliyor
Page Six magazin dergisinin haberine göre, ünlü şarkıcı Madonna, "Tepkisiz bulunması üzerine entübe edildi. Ancak şu anda yoğun bakımdan çıktı ve iyileşme sürecinde" ifadelerini kullandı.

Madonna'dan kötü haber! Entübe edildiği iddia ediliyor

New York'taki bir hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Madonna'nın menajeri Guy Oseary, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada "Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda birkaç gün geçirecek. Kendisi şu an tıbbi gözetim altında. Eski sağlığına, tam anlamıyla kavuşması bekleniyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ceylan bakın hangi dünyaca ünlü isme benzetildi?
  Magazin

Ceylan bakın hangi dünyaca ünlü isme benzetildi?

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı
  Gündem

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması
  Gündem

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

Kalbine stent takılan Gülseren Budayıcıoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Kalbine stent takılan Gülseren Budayıcıoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!
  Gündem

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi