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Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti.

Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Uzun zamandır hastanede tedavi gören iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti.

Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ulusoy’un cenaze töreni, 25 Şubat Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

 

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