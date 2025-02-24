Uzun zamandır hastanede tedavi gören iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti.

Ulusoy’un cenaze töreni, 25 Şubat Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

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