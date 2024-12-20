Yılmaz Erdoğan hayran bıraktı!

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan’ı eşlik ettiği türkü büyük ilgi gördü.

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