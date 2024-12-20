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Yılmaz Erdoğan hayran bıraktı!

İnci Taneleri’nin yayınlanan kamera arkası görüntülerinde Yılmaz Erdoğan söylediği türkü büyük ilgi gördü.

Yılmaz Erdoğan hayran bıraktı!

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 

Yılmaz Erdoğan’ı eşlik ettiği türkü büyük ilgi gördü.

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