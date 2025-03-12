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Yıllar sonra eğitim gördüğü okulda söyleşi yaptı

Başarılı girişimci iş insanı ve toplum gönüllüsü aynı zamanda da Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu Kadriye Olgar, yıllar sonra eğitim aldığı okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Yıllar sonra eğitim gördüğü okulda söyleşi yaptı

 

 

Samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Olgar, okul yıllarına dair anılarını paylaşırken, öğrencilerin merak ettiği soruları da içtenlikle yanıtladı. 

Yıllar sonra eğitim gördüğü okulda söyleşi yaptı

Sohbet sırasında kendi kariyer yolculuğundan, karşılaştığı zorluklardan ve elde ettiği başarılardan bahseden Olgar, öğrencilere ilham verici tavsiyelerde bulundu. Gençlerin hedeflerine ulaşırken cesur ve kararlı olmalarının önemini vurgulayan Olgar: “Hayallerinizin peşinden giderken sabırlı ve azimli olun. Başarı, pes etmeyenlerin hikayesidir.” dedi. 

Yıllar sonra eğitim gördüğü okulda söyleşi yaptı

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve sorularıyla renklenen etkinlik, hatıra fotoğrafları ve samimi sohbetlerle sona erdi.

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