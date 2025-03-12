Yıllar sonra eğitim gördüğü okulda söyleşi yaptı

Samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Olgar, okul yıllarına dair anılarını paylaşırken, öğrencilerin merak ettiği soruları da içtenlikle yanıtladı.

Sohbet sırasında kendi kariyer yolculuğundan, karşılaştığı zorluklardan ve elde ettiği başarılardan bahseden Olgar, öğrencilere ilham verici tavsiyelerde bulundu. Gençlerin hedeflerine ulaşırken cesur ve kararlı olmalarının önemini vurgulayan Olgar: “Hayallerinizin peşinden giderken sabırlı ve azimli olun. Başarı, pes etmeyenlerin hikayesidir.” dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve sorularıyla renklenen etkinlik, hatıra fotoğrafları ve samimi sohbetlerle sona erdi.

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