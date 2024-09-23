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Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü

İzzet Yıldızhan'ın oğlu Mustafa Yıldızhan ile Ecem Demirdöğen, İzmir Arena'da evlendi. İşte detaylar...

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü

İzzet Yıldızhan'ın oğlu Mustafa Yıldızhan ile Ecem Demirdöğen, İzmir Arena'da evlendi.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Çiftin nikah şahitleri Mehmet Ağar, Fatih Öztürk ve Mesut Sancak oldu.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Çiftin, evlilik cüzdanını Mehmet Ağar verdi.

 Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü

Demirdöğen, "Çok mutluyuz. Nikah sırasında eşimin ayağına bastım" dedi. Mustafa Mert Yıldızhan, "Hayatın yeni bir adımı. Çok mutluyum. Ailemiz yanımda. Babam her zaman yanımda. Eli her zaman omuzunda. Bunları yapabiliyorsak onun sayesinde" diye konuştu.

 Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü

İlk oğlunu evlendiren sanatçı, "Bundan daha büyük mutluluk yok. En büyüğünü evlendirdik. Baba-anne için bu en büyük mutluluk bu... Allah onları mesut etsin. Sabah evden çıkarken duygulandım. Mustafa'nın çocukluğu aklıma geldi. Evden birini uçurduk. Ondan sonra tek tek uçacaklar. Belki 2-3 yıl içinde düğünler olabilir" diye konuştu.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Arkadaşlarının düğünde olmasına Yıldızhan, "Böyle özel zamanlarda insan dostlarını yanında görmek istiyor. Bazı dostlarım mazeret göstererek gelemedi. Bazı dostlarımı göremedim. Böyle özel zamanlarda bahane kabul etmiyorum. Ölüm dışında kabul etmiyorum. Ben onlara dostluk yapıyorum, bu güzelliği beraber paylaşmak isterdim. İnsan dostlarını yanında görmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
PARALAR HAVADA UÇUŞTU
Düğünde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, "İzzet benim iki evladımın düğününde vardı. 40 yıla yakın dostluğum var. Mutlu olsunlar" dedi.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Projelerinden bahseden sanatçı, "Pandemi başladığından beri İstanbul dışındayım. Gidip-geliyoruz İstanbul'a... Programlarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
İzzet Yıldızhan'ın çok torunlarını olacağını belirten Kurtoğlu, "Onun ailesi kalabalık. Aile çok iyidir. Allah nazarlardan korusun" diye konuştu. Sanatçı, oğlu Aydın ile düet yapacağını söyledi.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Yıldızhan Ailesi, nikahtan sonra ailece poz verdi.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Gecede Kurtoğlu'nun yanı sıra Ebru Yaşar da sahne aldı.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Yaşar, Gaia n Uranos imzalı kostümüyle göz kamaştırdı. İzzet Yıldızhan da oğlu için sahneye çıkarak, şarkılar söyledi. Düğünde Türk lirası ve dolarlar havada uçuştu.

Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü
Arkadaşlarının havaya para attığını gören İzzet Yıldızhan, bir o kadar kendi hem Türk lirası hem dolar attı. Düğüne Oktay Kaynarca da katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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