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Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi! İşte detaylar...

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Yiğit Özşener, sevgilisiyle film izlemek için Nişantaşı City's AVM'ye gitti.

 Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Sevgilisinin görüntülenmesini istemeyen oyuncu, tek başına poz verdi.

 Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Çift daha sonra 'Beraber' filmini izledi. İkili daha sonra mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

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