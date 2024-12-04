 Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Yiğit Özşener, sevgilisiyle film izlemek için Nişantaşı City's AVM'ye gitti.

Sevgilisinin görüntülenmesini istemeyen oyuncu, tek başına poz verdi.

Çift daha sonra 'Beraber' filmini izledi. İkili daha sonra mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

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