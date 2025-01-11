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'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti

Esra Ruşan ve Gizem Erdem’ın muhteşem performansları ile tiyatroseverlerden tam not alan “Yeter” oyunu dakikalarca alkışlandı.

'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti

2024 yılını birbirinden başarılı oyunlarla tamamlayan Craft, 2025’in ilk oyunu “Yeter”in prömiyerini bu akşam Yapı Kredi Bomontiada’da İpek Bilgin, Deniz Türkali, Hazal Türesan, Serkan Altunorak, Melikşah Altuntaş, Hande Doğandemir, Selen Ucer, Ezgi Çelik, Tuğrul Tülek, İdil Sivritepe, Aybüke Albere, Cenk Suyabatmaz, Çağ Çalışkur, Gözde Mutluer, Asena Girişken, Rami Narin gibi pek çok ünlü isim ve cemiyet hayatının önde gelen konuklarıyla birlikte gerçekleştirdi.

 'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti

10 Ocak Cuma günü Yapı Kredi Bomontiada Craft Tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşan “Yeter” oyununda mesleğe aynı anda başlamış iki kabin memurunun, yaşamlarında aslında nasıl da ayni paydada birleştiklerinin hikayesi anlatılıyor.

'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti'Yeter' oyununun prömiyeri gerçekleşti

 

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