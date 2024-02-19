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Yeni teklisi görücüye çıktı

Son yıllarda viral olan Bezdim Valla, Yarınlar, Kopardılar Seni Benden, Gidebildiğin Yerdeyim gibi şarkılara imza atan sevilen şarkıcı Fundyy, ‘Gönlümün Hudutları’ adlı yeni teklisini piyasaya çıkardı.

Yeni teklisi görücüye çıktı

Söz ve müzik Fundyy’e ait şarkıya yönetmen Buğra Karaçam eşliğinde Ankara’da klip çekildi. Klipte aşk savaşçısı kimliğinde karşımıza çıkan Fundyy sunduğu lirikal zenginlik ve romantik melodilerle kalplere dokundu.

Yeni teklisi görücüye çıktı

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