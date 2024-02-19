Yeni teklisi görücüye çıktı

Söz ve müzik Fundyy’e ait şarkıya yönetmen Buğra Karaçam eşliğinde Ankara’da klip çekildi. Klipte aşk savaşçısı kimliğinde karşımıza çıkan Fundyy sunduğu lirikal zenginlik ve romantik melodilerle kalplere dokundu.

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