 Yeni Aile Sağlığı Merkezi yerine mevcutların birimleri artırılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın mevcut Aile Sağlığı Merkezlerine yeni birimler eklemeye çalışması, ASM’lerde dar alanda iş yapmaya çalışan doktor, ebe ve hemşirelerin tepkisini çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepci, yeni ASM yapmak yerine bakanlığın geçici, sistemsiz yöntem geliştirerek mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın mevcut Aile Sağlığı Merkezlerine yeni birimler eklemeye çalışması, ASM’lerde dar alanda iş yapmaya çalışan doktor, ebe ve hemşirelerin tepkisini çekti. En son İstanbul Üsküdar’da Cumhuriyet ASM’de çalışanlara bilgi verilmeden ek birim ve yerleştirme kontenjanı açıldı. Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepci, “Mevcut fiziki koşulları bile zaten zar zor sıkışık halde olan birimler yeni birimlerin açılmasıyla daha da sıkışık ve çalışma açısından zorlayıcı hale geliyor. Üsküdar’da Cumhuriyet ASM binasının neresine 5. Birimin yerleşeceği bile meçhul. Müdürlük 11,5 metrekareye sıkışıp çalışan 4 hemşire arkadaşımıza onu bile fazla görüyor. Üstelik muayene odası için 14 m2 şartı olduğu halde.” diye konuştu.

BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARILIYOR

Yeni ASM yapmak yerine bakanlığın geçici, sistemsiz çözümler geliştirerek mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini ifade eden Dr Ahmet Mehlepci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birimin açılması demek yoğunluğu yüzde 20 artırmak demek, geçici sistemsiz çözümlerle yapılan bu hamleler hem çalışanlar için hem hastalar için de insani değil. Aşısı pansumanı muayenesi ile günde birim başı 150-200, toplamda 1000 kişiye yakın kişinin hizmet aldığı ASM’nin bekleme salonu sadece 47.5 m2. Üstelik böyle yoğun popülasyonun olduğu ASM’ler hastalık bulaşıcı hastalıklar için davetiye çıkarıyor…”

HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK İÇİN YENİ ASM’LER GEREKLİ

İstanbul’da böyle onlarca ASM açılmaya çalışıldığını ifade eden Dr. Ahmet Mehlepci, “Halbuki birim başına hasta sayısını düşürmek için yeni ASM’ler yapılması gerekir. Bunun yerine yüksek öğretim devlet yurtlarında yatakları ranza yapıp kapasiteyi artırma gibi palyatif yöntemlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. İstanbul’da birçok ASM 1999 depremi öncesi yapılmış. Cami altlarında, bodrum katlarda, havasız, penceresiz, derme çatma yerlerde çalışmak istemiyoruz. Sağlık Bakanlığının söylediği 1000 ASM’yi biz hiçbir yerde görmedik.

Bizler hem çalışanlar hem de hastalarımız için ASM’lerin müstakil, depreme dayanıklı ve kamu tarafından yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.