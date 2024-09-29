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Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Ünlü şarkıcı Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor! İşte detaylar...

Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Başarılı oyuncu Yeliz Kuvancı, “Love (ft. Marriage and Divorce)” dizisinden uyarlanan “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Eslem karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

 Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı bu güçlü yapımda ünlü oyuncu,

 Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Melisa Şenolsun’un karakteriyle iç içe geçen bir hikayede yer alacak.

 Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Kuvancı’nın performansı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

 Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!


Özellikle Yeliz Kuvancı’nın diziye dahil olması, sevenleri tarafından heyecanla karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

 

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