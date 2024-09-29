 Yeliz Kuvancı ekrana dönüyor!

Başarılı oyuncu Yeliz Kuvancı, “Love (ft. Marriage and Divorce)” dizisinden uyarlanan “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Eslem karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı bu güçlü yapımda ünlü oyuncu,

Melisa Şenolsun’un karakteriyle iç içe geçen bir hikayede yer alacak.

Kuvancı’nın performansı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.



Özellikle Yeliz Kuvancı’nın diziye dahil olması, sevenleri tarafından heyecanla karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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