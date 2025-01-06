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YEKÜV'den yeni yıl buluşması

Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen öğrencilere karşılıksız eğitim bursu veren ve bu yıl 33. yılını kutlayan “Yirmi Birinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı” YEKÜV’ün yöneticileri bursiyer öğrencileri ile “Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde bir araya geldiler. Her ay düzenlenen etkinliğin bu ayki başlığı ise “2025 Yeni Yılın Buluşması” oldu.

YEKÜV'den yeni yıl buluşması

 

Öğrenciler farklı üniversitelerden arkadaşları ile bir araya gelirken, yeni yıl etkinliğinde müzik keyfi de yaptılar. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Sahnesi’ndeki etkinlikte öğrenciler sevilen sanatçı Doğan Kospançalı’nın verdiği konserde müzik dünyasına damga vurmuş sanatçıların, bestecilerin unutulmaz şarkılarını dinleme fırsatı buldular.

YEKÜV'den yeni yıl buluşması

Etkinlikte öğrencilere sürpriz yapan Pekço Fırın yöneticileri Can Keleş ve Ali Binici yeni yıl pastası ve hediye paketi ikram ettiler. Peçko Fırın yöneticileri yeni yıl pastasını vakıf yöneticileri ve öğrencilerle birlikte keserken, objektiflere de günün anısına poz vermeyi ihmal etmediler.

YEKÜV Vakfı yönetim kurulu başkanı Tülay Erkan yönetim kurulu üyeleri ile bursiyer öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Öğrencilerimiz ile bir araya gelmek keyif verici. Onlarla yüz yüze gelip konuşma dertleşme imkanı buluyoruz. Sosyal etkinlikler bir öğrenci için çok önemlidir. Onlara maddi katkının yanı sıra sosyal etkinliklerle de destek olmaya birlikte bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

 

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