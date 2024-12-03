YEKÜV’den öğrenci buluşması

Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV “Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde burs alan öğrencileri ile bir araya geldi. Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi Kampüsü Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşen bu yılın son buluşmasında YEKÜV Vakfı iletişim uzmanı ve Kapalıçarşı yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Rezal Koç’u ağırladı.

Vakfı başkanı Tülay Erkan’nın Saint Benoit Fransız Lisesi’nde öğrencisi olan Rezal Koç üniversiteli gençlere iletişimin inceliklerini ve önemini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu Kapalıçarşı’yı ve çarşıdaki insan ilişkilerinden yola çıkarak eğitimini aldığı iletişim konusunda bilgiler veren Doç. Dr. Rezal Koç’u öğrenciler büyük bir ilgi ile dinlediler.

YEKÜV başkanı Tülay Erkan etkinlik sonunda öğrencisi Rezal Koç’a teşekkür ederek otuz bir yıl önceki öğrenci, öğretmen anılarını anlattı ve birlikte duygusal anlar yaşadılar. Öğrencileri Kapalıçarşı’ya davet eden Doç. Dr. Rezal Koç “Dünyanın ilk ve en büyük ve en eski AVM’si olarak bilinen Kapalıçarşı’yı daha yakından tanımanızı isterim” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.