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YEKÜV’den öğrenci buluşması

YEKÜV Vakfı her yıl geleneksel olarak düzenlediği öğrenci buluşmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yılın son öğrenci buluşmasında YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan, otuz bir yıl önce öğrencisi olan Doç. Dr. Rezal Koç’u vakfın burs alan öğrencileri ile birlikte “Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde ağırladı. İletişim uzmanı olan Rezal Koç, üniversiteli gençlere iletişimin inceliklerini ve yönetim kurulunda görev yaptığı Kapalıçarşı’yı anlattı.

YEKÜV’den öğrenci buluşması

Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV “Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde burs alan öğrencileri ile bir araya geldi. Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi Kampüsü Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşen bu yılın son buluşmasında YEKÜV Vakfı iletişim uzmanı ve Kapalıçarşı yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Rezal Koç’u ağırladı.

YEKÜV’den öğrenci buluşması

Vakfı başkanı Tülay Erkan’nın Saint Benoit Fransız Lisesi’nde öğrencisi olan Rezal Koç üniversiteli gençlere iletişimin inceliklerini ve önemini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu Kapalıçarşı’yı ve çarşıdaki insan ilişkilerinden yola çıkarak eğitimini aldığı iletişim konusunda bilgiler veren Doç. Dr. Rezal Koç’u öğrenciler büyük bir ilgi ile dinlediler.

YEKÜV’den öğrenci buluşması

YEKÜV başkanı Tülay Erkan etkinlik sonunda öğrencisi Rezal Koç’a teşekkür ederek otuz bir yıl önceki öğrenci, öğretmen anılarını anlattı ve birlikte duygusal anlar yaşadılar. Öğrencileri Kapalıçarşı’ya davet eden Doç. Dr. Rezal Koç “Dünyanın ilk ve en büyük ve en eski AVM’si olarak bilinen Kapalıçarşı’yı daha yakından tanımanızı isterim” dedi.

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