 YEKÜV’den bahar şenliği

Üniversiteli öğrencilere karşılıksız burs vererek eğitimlerini destekleyen YEKÜV Vakfı, yıl sonu yaklaşırken düzenlediği “YEKÜV Bahar Şenliği” ile bursiyerlerini bir araya getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ndeki şenlikte şarkılar söyleyerek halaylar çeken gençler keyifli bir gün geçirdiler.

Otuz üç yıldan beri Anadolu’dan İstanbul’a devlet üniversitelerine eğitimlerini görmek üzere gelen öğrencilere eğitimlerine destek vermek üzere “Bir çocuk daha okusun diye” sloganıyla karşılıksız burs veren YEKÜV Vakfı, bursiyer öğrencileri ile “YEKÜV Bahar Şenliği”nde bir araya geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü bahçesinde bir araya gelen öğrenciler yapılan yiyecek içecek ikramından sonra kapalı salonda Doğan Kospançalı & Buket Bergisu’nun verdiği konserde keyifli bir gün geçirdiler.

Şarkılara vakıf yöneticileri ile birlikte eşlik eden öğrenciler halaylar çekerek coştular. Konserde geçtiğimiz aylarda ve yıllarda vefat eden sanatçılarıda anarak sevilen şarkılarını söyleyen Doğan Kospançalı ve eşi Buket Bengisu zaman zaman yaptıkları espriler ve anlattıkları anıları ile de dinleyenleri güldürdüler.

Konserin sonunda sanatçı çifte çiçek vererek teşekkür eden YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan “Şenliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bütün amacımız öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek vermek. Eğitimlerinin yanı sıra sosyal hayatlarına da dokunabilmek. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi. Şenlik finalinde öğrencilere sürpriz hediyeler verildi.

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