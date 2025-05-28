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Yaza "Merhaba" dediler

Baia Bodrum yaza "Merhaba" dedi. İşte detaylar...

Yaza "Merhaba" dediler

Bodrum'un en güzel koyunda doğası ve mimarisi ile ünlü isimlerin tercih ettiği Baia Bodrum Hotels geçtiğimiz gün yaza "merhaba" partisi düzenledi.

Yaza "Merhaba" dediler

(Açelya Elmas)

Monte Baia Uludağ ve Baia Bodrum otelleri Genel Müdürü Erdem Başarır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen partiye 1200 davetli ve birçok seçkin isim yer alırken sahneye Açelya Elmas ve Sinan Güleryüz çıktı.

Yaza "Merhaba" dediler

(Erdem-Nermin Başarır)

Geceye özel mönüsü ve ikramlarıyla hem damaklara hem de kulaklara hitap edildiği muhteşem atmosferiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaza "Merhaba" dediler

(Nermin - Erdem Başarır)

2025 Yaz sezonunda misafirlerine doğayla uyumlu, şık ve huzurlu bir atmosfer yaşatacak olan Baia Bodrum Hotel misafirlerine güzel anılar biriktirecek.

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