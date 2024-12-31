Tüm dünyada göbek atma dansıyla tanınan ve fenomen haline gelen Kayserili Yasin Cengiz, Ayvalık’ta unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

Sosyal medyanın sevilen yüzü Cengiz, 'On Kasap' isimli mekanın açılışına katılarak hayranlarına muhteşem bir gün yaşattı.Mekanın sahibi Koray Yalca’yla açılışa renk katı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.