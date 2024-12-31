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Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı

Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı. İşte detaylar...

Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı

Tüm dünyada göbek atma dansıyla tanınan ve fenomen haline gelen Kayserili Yasin Cengiz, Ayvalık’ta unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

 Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı

Sosyal medyanın sevilen yüzü Cengiz, 'On Kasap' isimli mekanın açılışına katılarak hayranlarına muhteşem bir gün yaşattı.Mekanın sahibi Koray Yalca’yla açılışa renk katı.

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