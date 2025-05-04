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Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor

Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor

Türkiye’nin başarılı komedyeni Yasemin Sakallıoğlu, 5 sezondur kapalı gişe sahnelediği gösterisi Doğru Koca Nasıl Seçilir? gösterisini 100. kez sahneleyecek. 100. gösterinin heyecanını yaşayan ünlü komedyen, "İzleyicilerimin çok seveceği sürprizler hazırlıyoruz" diyor.

 Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor

Yasemin Sakallıoğlu Doğru Koca Nasıl Seçilir isimli tek kişilik stand-up şovunun 100. gösterisini BKM organizasyonuyla 13 Mayıs tarihlerinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek.

 Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor

İki gün üst üste sahneye çıkıp hayranlarıyla buluşacak olan ünlü komedyen, kahkaha dolu iki gösteriye daha imzasını atacak.

 Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor

5 sezondur kapalı gişe devam eden gösterinin 100. Sahnesinde izleyicileri dekordan performanslara ve konuklara kadar bir dizi sürprizin beklediğini söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, "Her sahneye çıktığımda izleyicilerimin karşısında olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu kez heyecanım daha büyük. Dekorumuz, sahne performanslarımız ve eksilmeyen kahkahalarımızla izleyicilerimi sürprizler bekliyor" dedi.

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