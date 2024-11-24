Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması!

'Yasa dışı bahise teşvik' suçlamasıyla ev hapsinde bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e özel açıklama yaptı.
Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ben legallerde oynadım. Svilengrad'da anons ettiysem de gayri resmi miydi yani site miydi? Herkesin gittiği Bulgaristan'da herkese açık olan bir yerdi. Orada benim arkadaşlarım vardı, gelin buraya kumar oynayın mı dedim? Bu da yok!" dedi.
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