  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması!

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması! İşte detaylar...

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması!

'Yasa dışı bahise teşvik' suçlamasıyla ev hapsinde bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e özel açıklama yaptYasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması!ı.


Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ben legallerde oynadım. Svilengrad'da anons ettiysem de gayri resmi miydi yani site miydi? Herkesin gittiği Bulgaristan'da herkese açık olan bir yerdi. Orada benim arkadaşlarım vardı, gelin buraya kumar oynayın mı dedim? Bu da yok!" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Bilginer'in büyük başarısı
  Magazin

Haluk Bilginer'in büyük başarısı

Zara'dan aşk itirafı!
  Magazin

Zara'dan aşk itirafı!

Bir yaşındaki kızıyla podyuma çıkan Wilma Elles: "Annelik ve kariyer bir arada yürütülebilir."
  Magazin

Bir yaşındaki kızıyla podyuma çıkan Wilma Elles: "Annelik ve kariyer bir arada yürütülebilir."

Şerif Gören entübe edildi
  Gündem

Şerif Gören entübe edildi

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!
  Magazin

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti!
  Magazin

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti!