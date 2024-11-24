Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil'den kumar açıklaması!

'Yasa dışı bahise teşvik' suçlamasıyla ev hapsinde bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e özel açıklama yapt ı.



Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ben legallerde oynadım. Svilengrad'da anons ettiysem de gayri resmi miydi yani site miydi? Herkesin gittiği Bulgaristan'da herkese açık olan bir yerdi. Orada benim arkadaşlarım vardı, gelin buraya kumar oynayın mı dedim? Bu da yok!" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.