 Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Yankı: Görünmez El”, ikinci sezonunda Yankı: İkinci Perde adıyla geri dönüyor.

Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Ömer Baykul otururken, başarılı yönetmen aynı zamanda Icon Talent ajansıyla da el sıkıştı.

Yenilenen kadro, derinleşen karakterler yeni sezon öncesi dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken değişikliklere gidildi.



Anlatım dili, karakter derinliği ve yenilenen vizyonuyla dikkat çeken Yankı: İkinci Perde, yaratıcı ekibiyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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