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Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Yankı: Görünmez El”, ikinci sezonunda Yankı: İkinci Perde adıyla geri dönüyor.

 Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Ömer Baykul otururken, başarılı yönetmen aynı zamanda Icon Talent ajansıyla da el sıkıştı.

 Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Yenilenen kadro, derinleşen karakterler yeni sezon öncesi dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken değişikliklere gidildi.

 Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul


Anlatım dili, karakter derinliği ve yenilenen vizyonuyla dikkat çeken Yankı: İkinci Perde, yaratıcı ekibiyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

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