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Wilma Elles'ten Türk – Alman iş köprüsüne destek

Wilma Elles'ten Türk Alman iş köprüsüne destek. İşte detaylar...

Wilma Elles'ten Türk – Alman iş köprüsüne destek

Aslen Almanya doğumlu olan ancak uzun yıllardır ülkemizde mesleğini icra eden ve çocuklarını bir Türk gibi yetiştiren Wilma Elles, Türkiye ve Almanya arasında iş köprüsü kuran JobPonte projesinin lansmanına katıldı. Almanya’nın Köln şehrinde seçkin davetlilerin katıldığı JobPonte’nin davetlisi olarak etkinliğe katılan Wilma Elles, Almanya’da yeni bir kariyer başlangıcı yapmak isteyen nitelikli çalışanlar için güvenilir, profesyonel ve tamamen ücretsiz bir çözüm sunan uygulamanın önemine vurgu yaptı.

Wilma Elles'ten Türk – Alman iş köprüsüne destek

Platformun kurucusu Av. Abdullah Emili, Wilma Elles’e katkılarından dolayı teşekkür ederken Wilma Elles, “Türkiye’yle Almanya arasındaki iş olanaklarının artmasına katkı sağlamak bana mutluluk veriyor” dedi. JobPonte, Türkiye’den başvuran adayları DHL, Siemens, Amazon, Mercedes-Benz ve Caritas gibi Almanya’nın önde gelen firmalarıyla buluşturuyor.


Tamamen ücretsiz bir üyelik fırsatı sunan JobPonte projesi, bununla birlikte vize, oturum izni ve yerleşim gibi tüm yasal süreçleri de uzman bir ekiple birlikte yürütüyor. Platformun başında, Almanya’da görev yapan ilk Türk avukatlardan biri olan ve 25 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Av. Abdullah Emili ile, Almanya’daki büyük firmalarda insan kaynakları alanında üst düzey görevler yapmış olan Devrim Özdenoğlu yer alıyor.

Almanya’da yaşayan yayıncı Tülay Anlatıyor da etkinliğe katılırken, “Alman kültürüne sahip profesyonellerle, Türk kültürüyle yoğrulmuş çalışanların birlikte nasıl büyük başarılara imza attıklarını görmek gerçekten hayranlık vericiydi" dedi.

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