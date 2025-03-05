Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel hale gelen iftar yemeği önceki gün vakıf başkanı Av. Edip Önder’in ev sahipliğinde Kaşıbeyaz Maslak 1453’te yapıldı. Davete cemiyet hayatından isimler ve sanatçılar katıldılar. İftar yemeğinde vakıf yararına antikacı ve müzayedeci Uğur Batur tarafından düzenlenen müzayede de birbirinden değerli parçalar alıcı bulurken ünlü oyuncu Wilma Elles, Türk resim sanatının önemli isimlerinden ressam Devrim Erbil imzalı “Bodrum’da Mavi Kuşlar” adlı tablosunu satın alarak vakfa destek verdi.

Her yıl Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği önceki gün vakıf başkanı Av. Edip Önder ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde Kaşıbeyaz Maslak 1453’te yapıldı. Davete cemiyet hayatından isimler ve sanatçılar katıldılar. Vakıf başkanı Av. Edip Önder düzenlenen etkinlikte önünde engeli olan herkes için çalıştıklarını ve davete katılarak katkı sağlayanlara tek tek teşekkür etti.

İftar yemeğinin ardından vakıf yönetim kurulu üyesi de olan ünlü antikacı ve müzayedeci Uğur Batur’un düzenlediği müzayede de değerli parçalar sahiplerini bulurken vakfa da katkı sağlandı. Atatürk portresi bir tablonun da yer aldığı müzayede çeşit çeşit antikalar alıcı bulurken davete ailesi ile birlikte katılan ünlü oyuncu Wilma Elles’de müzayededen ilgisini çeken antika ve değerli parçaları satın aldı. Wilma Elles’in satın aldığı eşyalar arasında Türk resim sanatının önemli isimlerinden ressam Devrim Erbil imzalı “Bodrum’da Mavi Kuşlar” adlı tablosu da bunuluyor. İstanbul’a karşı hayranlığın her zaman dile getiren sanatçı “İstanbul’u çok seviyorum. Bu orijinal imzalı tabloyu satın almasaydım olmazdı. Aynı zamanda vakfa da katkım oldu” dedi. Wilma Elles tablo için 24 bin lira ödedi.

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