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Wilma Elles 'katmerci' oldu 

Ünlü katmerci Onur Özsert’in İstanbul Çengelköy'deki  açılışına katılan Wilma Elles, tezgahın başına geçip Gaziantep’in meşhur tatlısını elleriyle yaptı. 

Wilma Elles 'katmerci' oldu 

Güzel oyuncuya şarkıcı Umut Açıkgöz de eşlik etti. Gaziantep Katmerciler Derneği Başkanı olan Onur Özsert, Wilma Elles’e katmer yapmanın püf noktalarını gösterdi. Tezgah başında 40 yıllık ustalara taş çıkaran Wilma Elles’in yaptığı katmerler konuklardan da büyük ilgi gördü.  

Wilma Elles 'katmerci' oldu 

“HER ÖĞÜNDE TATLI YİYORUM, KİLO ALMIYORUM” 

Kısa bir süre önce 3. bebeğini kucağına alan Wilma Elles, formda haliyle dikkat çekti. Elles, “Tatlı benim için vazgeçilmez. Neredeyse her öğünde tatlı yerim. Özellikle de katmere bayılırım. Bu kadar tatlı yememe rağmen hiç kilo almıyorum. Bu da benim şansım” dedi. 

Wilma Elles 'katmerci' oldu 

Ünlü tatlıcı Onur Özsert'in işletmesi Metanet Katmer Tatlıcısı, Çengelköy'de yeni şubesini açtı. Muhteşem bir törenle gerçekleşen açılışa birçok ünlü konuk katıldı. 

DUBAİ'DE YENİ ŞUBE HEYECANI  

İstanbul'daki yeni şubesiyle birlikte Dubai'de de yeni bir şube açacaklarını duyuran Onur Özsert, babadan oğula geçen baklavacılık geleneğini yaşatarak Gaziantep lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. 

Wilma Elles 'katmerci' oldu 

ONUR ÖZSERT: HERKES MUTLAKA TATLILARIMIZI DENEMELİ 

Ünlü tatlıcı, işlerini kaliteli ve uygun fiyatlara sunduklarını belirterek, Antep baklavası ve diğer şerbetli tatlılarla büyük bir üne sahip olduklarını ifade etti. Tatlıseverleri lezzet tutkunlarıyla buluşturarak , herkesi tatlılarını denemeye davet eden Özsert, geniş tatlı çeşitliliğiyle müşterilerine lezzet şöleni sunuyor.

Wilma Elles 'katmerci' oldu 

Armağan Baysal'ın düzenlediği açılışa ünlü sanatçılar, tanınmış iş insanlar,  siyasetçiler, söz yazarı ve yorumcu Alaattin Ergün ve  fenomen kırmızı oje gibi isimler katılımıyla açılışa renk kattı.

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