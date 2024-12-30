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Voleybolda 9 yaşında rekor kırdı

Ülkemizde nerdeyse her gün ‘biz voleybol ülkesiyiz’ cümlesinin vücut buluşuna tanık oluyoruz. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen kendinden 4 yaş büyüklerle oynayan Mina Özkardeşler rekor kırarak, bu cümlenin son örneği oldu.

Voleybolda 9 yaşında rekor kırdı

Galatasaray alt yapısında yetişen Mina Özkardeşler, onu keşfeden antrenörü Emre Çelikkıran’ın kulüpten ayrılarak kendi kulübü Block Academyi kurmasıyla, bonservisiyle birlikte buraya transfer oldu.

Voleybolda 9 yaşında rekor kırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu İG Liginde 29 Aralıkta oynanan Block Academy ile Platinyum takımları arasında geçen maçta şu ana kadar görülmemiş bir rekor yaşandı. Block academy’li 2015 doğumlu, 9 yaşındaki voleybolcu Mina Özkardeşler, Türkiye’de ilk kez Midi takım statüsünde oynayan en genç sporcu olarak rekora imza attı. Konu hakkında takım antrenörleri Emre Çelikkıran ve Ozan Doğan şunları söyledi: “Mina çok yetenekli bir oyuncu. Koyduğumuz her pozisyonda oldukça iyi oyun çıkartıyor. Hücumu da çok güçlü, savunmada da çok iyi toplar çıkartıyor. Midi takımımızda toplamda 40 kızımız olmasına rağmen Mina burda olmalı dedik. Bugünkü performansı da zaten neden burda olduğunu kanıtlar nitelikte oldu” dediler.

Voleybolda 9 yaşında rekor kırdı

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili konuştuğumuz Voleybol federasyonundan bir yetkili ise; “9 yaşındaki çocuklar normalde önümüzdeki yıl, 2014lülerle birlikte ‘Minik’ takımda oynayacaklar. Bir çocuğun daha minik takım yaşı bile gelmeden kendinden oldukça büyük kızların içinden sıyrılarak takıma seçilmesi ve de süre alabilmesi takdire şayandır. Hem kulübümüzü hem de sporcu kızımız Mina Özkardeşler’i kutluyoruz” şeklinde konuştu.

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