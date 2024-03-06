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"Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti! Mayosunu giyip soluğu tatilde aldı

Fadik Sevin Atasoy, Dubai tatilinden fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar...

"Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti! Mayosunu giyip soluğu tatilde aldı

Fadik Sevin Atasoy, Şengül karakterini canlandırdığı 'Kardeşlerim' dizisinden ayrılmıştı.

"Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti! Mayosunu giyip soluğu tatilde aldı
Oyuncu, "Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti.

"Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti! Mayosunu giyip soluğu tatilde aldı
Oyuncu, Dubai'ye gitti.

"Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti! Mayosunu giyip soluğu tatilde aldı
Mayosuyla çektirdiği kareleri paylaşan Atasoy, binlerce beğeni aldı.

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