Fadik Sevin Atasoy, Şengül karakterini canlandırdığı 'Kardeşlerim' dizisinden ayrılmıştı.



Oyuncu, "Uzun bir süre tatil yapmak istiyorum" demişti.



Oyuncu, Dubai'ye gitti.



Mayosuyla çektirdiği kareleri paylaşan Atasoy, binlerce beğeni aldı.

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