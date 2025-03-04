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'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu!

'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu! İşte detaylar...

'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu!

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

 'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu!

Proje, TOTAL'de 16.02 reyting 38.58 izlenme payı, AB kategorisinde 12.12 reyting 30.52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15.92 reyting ve yüzde 35.38 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

 'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu!

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