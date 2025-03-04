 'Uzak Şehir'in aldığı reyting damga vurdu!

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Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir reytinglere damga vurmaya devam ediyor. Proje, TOTAL'de 16.02 reyting 38.58 izlenme payı, AB kategorisinde 12.12 reyting 30.52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15.92 reyting ve yüzde 35.38 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

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