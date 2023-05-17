Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan ‘Neyzen’ bu kez Londra seyircisiyle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılışı için Londra’ya giden usta oyuncu Uğur Yücel, ‘Neyzen’ oyunu ile orada da büyük beğeni toplarken yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda Yücel dakikalarca ayakta alkışlandı.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

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