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Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in büyük beğeni toplayan tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ Londra Millfield Theatre’da sahnelendi. ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu olan ‘Neyzen’in biletleri günler öncesinde tükendi, oyuna Londra seyircisinden büyük ilgi vardı.

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan ‘Neyzen’ bu kez Londra seyircisiyle buluştu.

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılışı için Londra’ya giden usta oyuncu Uğur Yücel, ‘Neyzen’ oyunu ile orada da büyük beğeni toplarken yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda Yücel dakikalarca ayakta alkışlandı.

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

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