  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Uğur Yücel ‘Neyzen’ ile yeni yılda Türkiye turnesine çıkıyor

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in olağanüstü oyunculuğu ile geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’ yeni yılda Türkiye turnesine hazırlanıyor.

Uğur Yücel ‘Neyzen’ ile yeni yılda Türkiye turnesine çıkıyor

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’ yeni yılda da hız kesmeden sahnelenmeye devam ediyor. Geçen sezondan beri kapalı gişe devam eden oyun Ocak ve Şubat aylarında Türkiye’nin farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak. 

Uğur Yücel ‘Neyzen’ ile yeni yılda Türkiye turnesine çıkıyor

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. 18 Ocak’ta İstanbul’da CKM’de yeni yılda ilk kez sahnelenecek oyun sonrasında sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Van’da oynanacak. 

Uğur Yücel ‘Neyzen’ ile yeni yılda Türkiye turnesine çıkıyor

Oyun Tarihleri:

18 Ocak Perşembe – İstanbul CKM

19 Ocak Cuma – Ankara Meb Şura

24 Ocak Çarşamba – Antalya AKM Aspendos Salonu

26 Ocak Cuma – İzmir Suat Taşer Sahnesi

2 Şubat Cuma – Adana 01 Burda Pgm Sahnesi

3 Şubat Cumartesi – Gaziantep Şahinbey Kongre Merkezi

5 Şubat Pazartesi – Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi

6 Şubat Salı – Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli

16 Şubat Cuma – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uğur Yücel’in kulisine Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya konuk oldu
  Magazin

Uğur Yücel’in kulisine Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya konuk oldu

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu
  Kültür - Sanat

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!
  Magazin

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!

David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da
  Kültür - Sanat

David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da

Dostları Ayşe Erbulak’ı yalnız bırakmadı
  Kültür - Sanat

Dostları Ayşe Erbulak’ı yalnız bırakmadı

Borusan Sanat’ta bu hafta  
  Kültür - Sanat

Borusan Sanat’ta bu hafta  