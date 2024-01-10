Uğur Yücel ‘Neyzen’ ile yeni yılda Türkiye turnesine çıkıyor

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’ yeni yılda da hız kesmeden sahnelenmeye devam ediyor. Geçen sezondan beri kapalı gişe devam eden oyun Ocak ve Şubat aylarında Türkiye’nin farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. 18 Ocak’ta İstanbul’da CKM’de yeni yılda ilk kez sahnelenecek oyun sonrasında sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Van’da oynanacak.

Oyun Tarihleri:

18 Ocak Perşembe – İstanbul CKM

19 Ocak Cuma – Ankara Meb Şura

24 Ocak Çarşamba – Antalya AKM Aspendos Salonu

26 Ocak Cuma – İzmir Suat Taşer Sahnesi

2 Şubat Cuma – Adana 01 Burda Pgm Sahnesi

3 Şubat Cumartesi – Gaziantep Şahinbey Kongre Merkezi

5 Şubat Pazartesi – Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi

6 Şubat Salı – Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli

16 Şubat Cuma – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.