  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay Almanya’da hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay Almanya’da vefat etti.

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1947 yılında Antalya ilinin Alanya ilçesinde doğmuştur. İstanbul Kabataş lisesinden 1965 yılında mezun oldu.

Mehmet Ulay, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. 1964 yılında da Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu. 1969 yılında İngiltere‘ye giderek Oldwick Theater’da görev aldı. 1971 yılına kadar burada çalıştıktan sonra Ankara‘ya döndü ve yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.
Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika‘da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve tv reklam filmlerinde rol aldı.

Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif olarak sanat yaşamında devam etmektedir.

2014 yılında “Şimdi Onlar Düşünsün” adlı dizide Şafak Sezer, Açalya Samyeli Danoğlu, Gökçe Özyol, Asiye Dinçsoy, Ferdi Kurtuldu, Melis Tüzüngüç, Lemi Filozof ile birlikte rol aldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil
  Magazin

Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Evlat edindiği kızıyla evlenmişti! Woody Allen festivalde protesto edildi
  Magazin

Evlat edindiği kızıyla evlenmişti! Woody Allen festivalde protesto edildi

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı
  Magazin

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

Mahsun Kırmızıgül çocuklarla sahnesini paylaştı
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül çocuklarla sahnesini paylaştı

Sıla sahnelere geri döndü
  Magazin

Sıla sahnelere geri döndü

30 milyonluk stres
  Magazin

30 milyonluk stres