  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Kadınlar 3. Ligde şampiyon olarak  2. Lige yükselen Üsküdar Anadolu Spor Kulübü, önceki akşam Küçük Çamlıca’daki Gönül Bahçesi’nde şampiyonluk kutlaması yaptı. 

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, iş adamları Fatih Güner, Mahmut Ekşi, Ferhat Katmer ve çok sayıda davetli katıldı.

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu, oyuncuları ve tüm teknik ekibi tebrik etti.  

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK 

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yapılan seçimler sonrasında başkan  seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulunda TFF Başkan Vekili olarak görev alan Mecnun Otyakmaz, “Türk futbolunda yeni bir döneme girdik. Futbolumuzda oluşan kutuplaşmayı sonlandırıp birlik beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile geçmişte aramızda tartışmalar olmuştu. Ancak gelen samimi teklif sonrasında ülkemiz futbolu için birlikte çalışmayı kabul ettik. Küskünlükleri geride bırakarak Türk futbolunda devrimi gerçekleştirdik” dedi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi
  Magazin

Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?
  Magazin

Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Elif Ulutin yengesi Ebru Cündübeyoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor!
  Magazin

Elif Ulutin yengesi Ebru Cündübeyoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor!

‘Denizbank Açıkhava Etkinlikleri’ 7-10 Ağustos ve 12 Ekim’de Harbiye’de
  Magazin

‘Denizbank Açıkhava Etkinlikleri’ 7-10 Ağustos ve 12 Ekim’de Harbiye’de

Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filmi hakkında açıklamalar yaptı!
  Magazin

Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filmi hakkında açıklamalar yaptı!

Bade İşçil'in proje açıklaması
  Magazin

Bade İşçil'in proje açıklaması