Ünlülerin lens markası açıkladı! Hangi ünlü hangi renk lens kullanıyor?

Eda Sakız’ın Instagram’da paylaştığı fotoğrafta göz rengi dikkat çekti. Lensfiyat.com’dan alışveriş yaptığı bilinen güzel şarkıcının bu lensinin ismi Moss Green ve fiyatı 675 TL. Selin Ciğerci’nin Instagram paylaşımında dikkat çeken lensinin ismi ise Premium Gray…

Birçok ünlü ismin tercihleri olduklarını belirten markanın kurucusu Erdoğan Savran; Labella Premium Charme, Premium Dream, Premium Aura ve Sephora gibi 2024 yılı için duyurduğu 4 yeni renk ile Luxe Optik, renkli göz tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor.

Cansu Taşkın da yeşil gözlerini renkli lenslere borçlu olan isimlerden. Labella markasının haresiz serisinden Lemon rengi yeşil-sarı tonlarını tercih ettiği bilinen ünlü güzel, son dönemde gözleri ve yaşadığı aşkı ile gündemde.

Televizyonun sevilen isimlerinden Seren Serengil’in, Labella’nın Moss Green modelinden satın aldığı biliniyor. Ünlü güzelin lens koleksiyonunda yeşilin farklı tonları da var.

Burçin Terzioğlu ve Gizem Özdilli de lens tutkusu olan isimlerden. Sektörde 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, Türkiye’yi önemli bir merkez haline getirmek için lens ihracatında 18’den fazla ülkeye ulaştıklarını duyurmuşken, markanın kurucusu Erdoğan Savran, ünlü güzellerin de tercihi olduklarını vurguluyor. Kullanıcıların lens alışveriş deneyimini kolaylaştırmak için lensfiyat.com online alışveriş adresini kuran marka, genişlettiği ürün yelpazesi ile daha fazla kullanıcının ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

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