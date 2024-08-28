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Ünlüler Yunanistan’da coştu

Yılmaz Morgül doğum gününü güzellerle kutladı. Tuğba Özay adalarda çektirdiği fotoğrafları ile dikkat çekti.

Ünlüler Yunanistan’da coştu

Geçtiğimiz hafta Yunan adaları turu yapan Miray Cruise’nin cruise gemisinde düzenlenen Miss Cruise Güzellik Yarışması’na jüri üyesi olarak katılan ünlü isimlerden Yılmaz Morgül final gecesinde doğum günü partisi yaptı. Morgül, doğum günü pastasını güzellerle birlikte kesti. Yarışmanın diğer bir jüri üyesi Tuğba Özay ise Yunan adalarında çektirdiği fotoğrafları ile dikkat çekti. 

Ünlüler Yunanistan’da coştu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Vizyon Production’nın tescilli yarışması “Miss Cruise Güzellik Yarışması” lüks cruise gemisinde yapıldı. Finalist güzellerin katıldığı yarışmaya jüri üyesi olarak davet edilen ünlü isimlerde yarışmanın güzelleri kadar dikkat çektiler. Jüri üyeleri final gecesinde güzellerin değerlendirmesini yaparken lüks cruise gemisiyle yapılan Yunan adaları gezilerinde de Ege Denizi’nin keyfini çıkarttılar.

Ünlüler Yunanistan’da coştu

Yılmaz Morgül doğum gününü kutladı

Jüri üyesi olarak geziye davet edilen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül cruise gemisinde doğum gününü de kutladı. Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın finalinde düzenlenen after partide ünlü sanatçı kendisi için hazırlanan dev pastayı, yarışmanın dereceye giren güzelleri ile birlikte kesti. Morgül “Bu benim yirminci doğum günüm” diyerek gerçek yaşını esprili bir şekilde söylemekten kaçındı. 

Ünlüler Yunanistan’da coştu

Tuğba Özay fotoğraflarıyla dikkat çekti

Yarışma organizasyonuna jüri üyesi olarak katılan ünlü şarkıcı ve model Tuğba Özay’da her fırsatta geminin yanaştığı Yunan adalarını gezdi. Başkent Atina’nın yanı sıra Miykonos ve Santorini’de gezme fırsatı bulan ünlü isim buralarda çektirdiği fotoğrafları ile sosyal medya hesaplarında dikkat çekti. Gemide meslektaşı Ece Gürsel’e de fotoğraflarını çektiren Tuğba Özay’ın Yunan adaları fotoğrafları hayranlarının ilgi odağı oldu.

Ünlüler Yunanistan’da coştu

James Bond pozu Yılmaz Morgül’den

Yılmaz Morgül’ün Ece Gürsel ve Tuğba Özay’lı “James Bond” pozu ise bir başka ilginç fotoğraftı. İki ünlü manken ve şarkıcı güzeli sağına ve soluna alan Yılmaz Morgül “Bu bir James Bond pozudur arkadaşlar. Bunlarda benim meleklerim” dedi.

Ünlüler Yunanistan’da coştu

 

 

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