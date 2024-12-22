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Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

Acarkent Coliseum Sports & Life, Volkswagen Acarlar ve ILVI sponsorluğunda unutulmaz bir yeni yıl partisine ev sahipliği yaptı.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

“Külkedisi Masalı” konsepti ile Coliseum Meydanda gerçekleşen bu ışıltılı etkinlik, Acarkent sakinleri ve Coliseum üyelerinin yanı sıra komşu sitelerden gelen seçkin bir ziyaretçi topluluğunu ağırladı.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

Masalsı dekorlar, sürpriz hediyeler, eşsiz sokak lezzetleri, dans gösterileri ve ünlü Dj. Erdem Kınay’ın muhteşem performansı ile hafızalardan uzun süre silinmeyecek büyülü bir geceye imza atan Coliseum Sports & Life, 2025 yılına adım atmadan önce yılbaşı coşkusunu adeta zirveye taşıdı.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

COLİSEUM SİNDİRELLA’SINI SEÇTİ! 

Katılımcıları, Coliseum Meydan’da ışıklarla süslenmiş dev bir balkabağı arabası karşıladı. Balkabağı arabasında Sindirella ve Prens konuklarla selfie çekerken, çocuklardan yetişkinlere herkes bu büyüleyici atmosferin tadını çıkardı.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

Geceye katılan bir şanslı kişi ise, çekiliş sonunda ILVI’nin en zarif tasarımlarından çok özel bir ayakkabının sahibi oldu. Bu detay ile Coliseum Meydan’da yeniden hayat bulan “Külkedisi Masalı” bir kez daha mutlu sonla biterken, Coliseum Sports & Life’ta Sindirella’sını seçmiş oldu.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

DANS, MÜZİK VE SOKAK LEZZETLERİ BULUŞTU 

Coliseum’un yetenekli dans hocası Ella Adem'in minik öğrencileri, sahnede sergiledikleri muhteşem dans şovu ile geceye renk kattı. Partinin karnaval ruhunu tamamlayan bir diğer detay ise meydanda sunulan sokak lezzetleri ve hediyelik eşya standları oldu.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

Gecenin unutulmaz anlarından biri de tüm alana bir anda yağan yapay kardı. Kar altında dans eden, sarmaş dolaş fotoğraflar çeken konuklar, yeni yıl öncesi unutulmaz bir coşku yaşadı.

Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

Yılbaşı partisine katılan ünlü isimler arasında; Şarkıcı Bengü kızı Yasemin Zeynep Selimoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier kızları Ela ve Ala Bilimlier,  Burak Çelik, Anıl Örs ve Fenerbahçeli ünlü futbolcu Fred Rodrigues yeni doğan oğlu Bento ilk kez poz vermesi dikkatleri çekti. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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