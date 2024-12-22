Ünlüler çocuklarıyla yeni yıl partisinde

“Külkedisi Masalı” konsepti ile Coliseum Meydanda gerçekleşen bu ışıltılı etkinlik, Acarkent sakinleri ve Coliseum üyelerinin yanı sıra komşu sitelerden gelen seçkin bir ziyaretçi topluluğunu ağırladı.

Masalsı dekorlar, sürpriz hediyeler, eşsiz sokak lezzetleri, dans gösterileri ve ünlü Dj. Erdem Kınay’ın muhteşem performansı ile hafızalardan uzun süre silinmeyecek büyülü bir geceye imza atan Coliseum Sports & Life, 2025 yılına adım atmadan önce yılbaşı coşkusunu adeta zirveye taşıdı.

COLİSEUM SİNDİRELLA’SINI SEÇTİ!

Katılımcıları, Coliseum Meydan’da ışıklarla süslenmiş dev bir balkabağı arabası karşıladı. Balkabağı arabasında Sindirella ve Prens konuklarla selfie çekerken, çocuklardan yetişkinlere herkes bu büyüleyici atmosferin tadını çıkardı.

Geceye katılan bir şanslı kişi ise, çekiliş sonunda ILVI’nin en zarif tasarımlarından çok özel bir ayakkabının sahibi oldu. Bu detay ile Coliseum Meydan’da yeniden hayat bulan “Külkedisi Masalı” bir kez daha mutlu sonla biterken, Coliseum Sports & Life’ta Sindirella’sını seçmiş oldu.

DANS, MÜZİK VE SOKAK LEZZETLERİ BULUŞTU

Coliseum’un yetenekli dans hocası Ella Adem'in minik öğrencileri, sahnede sergiledikleri muhteşem dans şovu ile geceye renk kattı. Partinin karnaval ruhunu tamamlayan bir diğer detay ise meydanda sunulan sokak lezzetleri ve hediyelik eşya standları oldu.

Gecenin unutulmaz anlarından biri de tüm alana bir anda yağan yapay kardı. Kar altında dans eden, sarmaş dolaş fotoğraflar çeken konuklar, yeni yıl öncesi unutulmaz bir coşku yaşadı.

Yılbaşı partisine katılan ünlü isimler arasında; Şarkıcı Bengü kızı Yasemin Zeynep Selimoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier kızları Ela ve Ala Bilimlier, Burak Çelik, Anıl Örs ve Fenerbahçeli ünlü futbolcu Fred Rodrigues yeni doğan oğlu Bento ilk kez poz vermesi dikkatleri çekti.

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