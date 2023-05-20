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Ünlü şarkıcının Gülşen'in yeni imajı damga vurdu

Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeni imajı damga vurdu. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcının Gülşen'in yeni imajı damga vurdu

 

Tüm yurtta coşku ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ı etkinlikleri kapsamında Gülşen, Antalya’da sahne aldı. Gülşen’i izlemek için tüm şehir Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Ünlü şarkıcının Gülşen'in yeni imajı damga vurdu

Havanın yağmurlu olmasına rağmen 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev konser Gülşen’in enerjisi ve performansıyla coşkulu bir şölene dönüştü. Sahneye kıpkırmızı saçlarıyla çıkan ve mor renkte Versace tasarımı bir kıyafet tercih eden sanatçı seyircisini güzelliğiyle yine büyüledi.

Ünlü şarkıcının Gülşen'in yeni imajı damga vurdu
Gülşen seyircisini; “Saçımdan tırnağıma kadar ruhumun rengi belli. Rengim Laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene’ mesajı vererek selamladı. Pop müziğin kraliçesi 2 saat süren ve onbinlerce dinleyicinin kendisine eşlik ettiği konserde tüm hit şarkılarını seslendirdi. Türk bayrakları eşliğinde 10. yıl marşını söyleyerek konserini noktalayan sanatçının bir sonraki durağı 26 Mayıs’ta İstanbul Harbiye olacak.

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