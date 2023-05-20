Ünlü şarkıcının Gülşen'in yeni imajı damga vurdu

Tüm yurtta coşku ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ı etkinlikleri kapsamında Gülşen, Antalya’da sahne aldı. Gülşen’i izlemek için tüm şehir Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Havanın yağmurlu olmasına rağmen 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev konser Gülşen’in enerjisi ve performansıyla coşkulu bir şölene dönüştü. Sahneye kıpkırmızı saçlarıyla çıkan ve mor renkte Versace tasarımı bir kıyafet tercih eden sanatçı seyircisini güzelliğiyle yine büyüledi.



Gülşen seyircisini; “Saçımdan tırnağıma kadar ruhumun rengi belli. Rengim Laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene’ mesajı vererek selamladı. Pop müziğin kraliçesi 2 saat süren ve onbinlerce dinleyicinin kendisine eşlik ettiği konserde tüm hit şarkılarını seslendirdi. Türk bayrakları eşliğinde 10. yıl marşını söyleyerek konserini noktalayan sanatçının bir sonraki durağı 26 Mayıs’ta İstanbul Harbiye olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.