Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar

Geçtiğimiz yıllarda müzik sektörüne atılmak için İngiltere'ye giden Serel Yereli, tatil için Türkiye'ye geldi.

Müzik çalışmalarını Londra'da devam ettiren şarkısı, ailesiyle İzmir'de tatil yapıyor.



Yereli, İzmir'de çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcıya binlerce beğeni geldi.

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