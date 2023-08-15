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Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar

 

Geçtiğimiz yıllarda müzik sektörüne atılmak için İngiltere'ye giden Serel Yereli, tatil için Türkiye'ye geldi.

Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar

Müzik çalışmalarını Londra'da devam ettiren şarkısı, ailesiyle İzmir'de tatil yapıyor.

Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar
Yereli, İzmir'de çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Serel Yereli'den bikinili pozlar
Şarkıcıya binlerce beğeni geldi.

 

 

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