Ünlü oyuncu Serel Yereli yaz sezonunu açtı

2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Serel Yereli, yaz sezonunu açtı.



Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu, mayoyla poz verdi.



Londra'da çektirdiği kareyi paylaşan Yereli, "İngiliz yaz zamanı" diye yazdı.

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