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Ünlü oyuncu Serel Yereli yaz sezonunu açtı

Bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu Serel Yereli, yaz sezonunu açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Serel Yereli yaz sezonunu açtı

2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Serel Yereli, yaz sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Serel Yereli yaz sezonunu açtı
Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu, mayoyla poz verdi.

Ünlü oyuncu Serel Yereli yaz sezonunu açtı
Londra'da çektirdiği kareyi paylaşan Yereli, "İngiliz yaz zamanı" diye yazdı.

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