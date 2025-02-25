 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti!

Selen Görgüzel, Instagram'dan aşk ilanı yaptı.

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra hayatında kimse olmayan şarkıcı, sevgilisiyle el ele olan karesini paylaştı.



Sevgilisinin yüzünü göstermeyen şarkıcının, bu paylaşımı dikkat çekti. Görgüzel'in sevgilisi ise merak konusu oldu.

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