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Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti!

Selen Görgüzel, Instagram'dan aşk ilanı yaptı.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti!

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra hayatında kimse olmayan şarkıcı, sevgilisiyle el ele olan karesini paylaştı.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel aşkını ilan etti!
Sevgilisinin yüzünü göstermeyen şarkıcının, bu paylaşımı dikkat çekti. Görgüzel'in sevgilisi ise merak konusu oldu.

 

 

 

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