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Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Akasya AVM'de sorun yaşadı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı o anları Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

Pınar Soykan, Toy Podel cinsi 'Kızım' adını verdiği köpeğiyle Akasya AVM'de sorun yaşadı.

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

Şarkıcının, AVM'nin içine köpeğiyle dolaşmasına izin verilmediği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

AVM'nin içinde köpeğini kucağında gezdiren Soykan, Instagram'dan yaşadığı durumu anlattı.

 

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  
Şarkıcı, "Bir tek bunu yapan Akasya AVM... Bu nasıl bir üsluptur. Güvenlik görevlisi, 'Sizi takip etmek zorunda kalacağız' diyor. Diyorum ki, 'Çocuğum çantası var zaten'... Bir de anlamadığım şey, 'Güvenlikten geç ondan sonra çantadan çıkart' diyor. Bu iki oldu bugün. Burada işim olmasa bir daha asla gelmeyeceğim" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

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