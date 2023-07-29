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Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı. İşte detaylar...

Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

Yapay zekanın faydaları ve zararları konusunda yapılan tartışmalar arasında yapay zeka aile kavramında da ilginç bir tartışmaya neden oldu.

Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

Yoktan Saydım şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Pınar Soykan, yapay zeka ile yapılan seksi fotoğraflarını kendi Instagram hesabından “yapay zeka ellerine sağlık. Efsane olmuşlar mesajı ile takipçileriyle paylaştı.

Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

13 yıldır evli olduğu Eşi Orçun Soykan yapay zekanın yapmış olduğu seksi Pınar Soykan fotoğraflarına Yapay zeka biraz abartmis bence, gerek yok yapay zeka olaylarina. Derhal sil bu fotograflari karicim ! Mesajı yazarak tepki gösterdi.

 Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

Pınar Soykan fotoğrafları silmediği için tartışan ünlü çift evleri ayırdı. Ünlü şarkıcı Kocaeli’deki ailesinin evine gittiği konuşuluyor.Kriz çıkaran bu yapay zeka fotoğrafları ikili arasında tartışma çıkardı. Eşinin yapay zeka fotoğraflarını kıskanan Orçun Soykan yapay zekanın ilişkilere etkisi olarak yeni bir tartışma başlattı.

Ünlü çift Pınar Soykan ile Orçun Soykan yapay zeka yüzünden evleri ayırdı

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