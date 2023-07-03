Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı

Pınar Soykan, geçtiğimiz akşam İstanbul Emaar Hayal Kahvesi’nde dinleyicileriyle buluştu.



Yoğun ilginin olduğu gecede Soykan, kendi şarkıları dışında seyircilerin isteği üzerine arabesk şarkılar söyledi.



Soykan, “Bu gece hep beraber efkarlanacağız, hep beraber dertleneceğiz” dedi ve art arda şarkılarını seslendirdi. Gecede iki sahne kıyafeti giyen Soykan, tarzıyla da izleyicilerden tam not aldı.

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