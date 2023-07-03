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Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı. İşte detaylar...

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı

Pınar Soykan, geçtiğimiz akşam İstanbul Emaar Hayal Kahvesi’nde dinleyicileriyle buluştu.

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı
Yoğun ilginin olduğu gecede Soykan, kendi şarkıları dışında seyircilerin isteği üzerine arabesk şarkılar söyledi.

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı
Soykan, “Bu gece hep beraber efkarlanacağız, hep beraber dertleneceğiz” dedi ve art arda şarkılarını seslendirdi. Gecede iki sahne kıyafeti giyen Soykan, tarzıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı

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