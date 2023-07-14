  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, yeni klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çekti.

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, sözü ve müziği Ramazan Baş’a ait yeni şarkısı “Yoktan Saydım” büyük ilgi gördü.

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Avrupa müzik etiketiyle tüm dijital platfotmlarda yerini alan “Yoktan Saydım”” şarkısının yönetmenliğini Mustafa Özen yaparken styling’ini Tarık Gül üstlendi. Ünlü şarkıcı Pınar Sokyan’ın fotoğraflarını ise Serkan Uzundal çekti.

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çektiği konuşulan ünlü sanatçı Pınar Soykan, “Eşimin ailesi, benim de ailem. Ben evlendiğim günden beri eşimin annesi para gönderir ve bunun ihtiyaçla alakası olmadığını gönlünden geçtiğini söylediği için de ben de saygımdan kabul ettim. Bence bu maaş gibi değil ama arkadaşlarım buna “gelin maaşı” diyorlar. Ben de bugüne kadar gelin maaşı olarak nitelendirilen tüm paraları biriktirdim ve klip çektim” dedi.

Ünlü şarkıcı gelin maaşı konusunda rakam belirtmedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı
  Magazin

Pınar Soykan hayranlarını efkarlandırdı

Pınar Soykan'dan yeni şarkı müjdesi
  Magazin

Pınar Soykan'dan yeni şarkı müjdesi

Pınar Soykan'dan uzun boylu şarkıcılara gönderme
  Magazin

Pınar Soykan'dan uzun boylu şarkıcılara gönderme

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  
  Magazin

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan AVM'de güvenlikle tartıştı  

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!
  Magazin

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı
  Magazin

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı